Genova – Le proteste ambientaliste e dei Cittadini hanno vinto, dopo diversi mesi di totale abbandono, nei giardini accanto alla stazione ferroviaria di Brignole sono tornate le palme.

Si tratta di 6 esemplari di Washingtonia Robusta, ben diversi (e meno belli) delle palme uccise da incuria e punteruolo rosso ma una buona notizia per chi, a lungo, ha protestato per la mancata cura delle palme malate prima e per la mancata sostituzione dopo.

Proteste condivise soprattutto sui social e di cui LiguriaOggi.it ha dato ampia notizia nel corso del tempo e che oggi possono legittimamente cantare vittoria dopo il braccio di ferro tra Cittadini e Comune seguito alla strage di alberi nei giardini di Brignole.

Ed anche nei giardini Verdi, davanti alla stazione Brignole iniziano a tornare gli alberi che erano stati abbattuti. Otto invece dei 15 abbattuti (o da abbattere) in barba alle disposizioni che lo stesso Comune impone ai privati e di cui parleremo in seguito.

