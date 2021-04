Genova – Assolti anche in Appello, al Tribunale di Genova, Mina Welby e Marco Cappato, accusati di aver aiutato a togliersi la vita Davide Trentini, 53 anni di Massa, malato di sclerosi multipla senza possibilità di guarigione e che più volte aveva espresso la volontà di porre fine al suo martirio quotidiano.

L’uomo era stato accompagnato dagli imputati in una clinica in Svizzera, nell’aprile 2017 dove si praica legalmente il suicidio assistito.

Mina Welby e Marco Cappato erano già stati assolti in primo grado dal Tribunale di Massa dopo essersi auto denunciati per aver assistito Trentino nella sua scelta di suicidarsi.

Il giudice aveva poi assolto i due ma la sentenza era stata impugnata in Appello.

Oggi la sentenza del tribunale di genova che conferma l’assoluzione.