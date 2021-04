Genova – L’acqua del torrente Nervi si colora di rosa ed intervengono i vigili del fuoco. Controlli serrati nell’alveo del torrente Nervi, nell’omonimo quartiere del levante genovese, per la misteriosa sostanza che colora di rosa pallido le acque che scorrono dalla zona dei Mulini alla foce.

A far scattare l’allarme i residenti della zona che hanno notato lo strano colore delle acque ed hanno subito chiamato le forze dell’ordine temendo una qualche forma di inquinamento pericoloso per la salute.

Le acque del torrente, nella parte alta del corso d’acqua, sono cristalline e abitate da pesci, rane e vari uccelli che amano gli ambienti umidi e acquatici e si teme per la loro salute.

All’arrivo sul posto i vigili del fuoco hanno prelevato campioni d’acqua e ispezionato alcune condotte con l’ipotesi di uno sversamento da qualche tubazione di scarico delle acque piovane ma non è stato identificato nulla.

Ora si pensa che possa trattarsi di una sostanza colorante usata in edilizia per verificare perdite o per seguire gli scarichi fognari e identificarne la provenienza.

Controlli che potrebbero essere in atto per accertare se gli impianti fognari sono o meno tutti collegati alla rete di scarico che porta ai depuratori.

(foto Archivio)