Genova – Non cala il numero dei decessi da coronavirus in Liguria nonostante il numero degli anziani vaccinati sia in costante aumento insieme al resto della popolazione.

Le autorità sanitarie hanno previsto di poter raggiungere “l’immunità di gregge” in autunno ma ci si aspetterebbe una graduale diminuzione delle nuove vittime che, invece, non sembra esserci.

Ben 11 i decessi registrati nell’ultimo bollettino ufficiale della Regione Liguria insieme a 276 nuovi contagi (in calo) scoperti con 4.162 tamponi molecolari processati e 2.632 tamponi antigenici su una popolazione di oltre 1 milione e 500mila persone.

Scende, anche, il numero di pazienti ospedalizzati, un calo che coinvolge anche i ricoveri in Terapia Intensiva, al momento 65 in tutta la Liguria.

Intanto, come fatto sapere anche dal presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, per la settimana prossima si conferma la fascia di rischio gialla per tutta la regione.

Di seguito il dettaglio dei nuovi contagi suddivisi per provincia

IMPERIA: 33

SAVONA: 43

GENOVA 139

Chiavari e Tigullio: 34

La SPEZIA: 26

Non riconducibili alla residenza in Liguria: 1