Genova – Terzo incendio di cassonetti della spazzatura in via Peorio a Voltri e l’assessore sceriffo Matteo Frulio lancia la sfida all’ancora anonimo piromane.

“Tranquillo che ti becchiamo” e’ il commento- avvertimento postato dall’assessore al Territorio Del Municipio VII Ponente insieme alla foto dei bidoni dati alle fiamme in breve tempo nella via della delegazione.

Il giovane assessore, dal piglio decisionista e noto per gli “scontri diretti” con assessori e sindaci di Palazzo Tursi sulle pagine Facebook, ha deciso di dedicare molta attenzione all’ennesimo gesto di vandalismo registrato nel “suo” quartiere.

I bene informati sospettano che l’assessore sceriffo sia già sulla pista giusta.

Il piromane e’ avvertito.