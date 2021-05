Correnti fresche di matrice atlantica determineranno nei prossimi giorni tempo variabile ed a tratti instabile sull’intero nord Italia.

Queste le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Venerdì 14 maggio 2021

Al mattino nuvolosità irregolare alternata a locali schiarite sull’intera regione, non si esclude qualche piovasco specie verso la tarda mattinata.

Pomeriggio instabile con la formazione di rovesci e temporali sparsi, più probabili ed intensi nelle zone interne.

Venti moderati con rinforzi fino a forti dai quadranti meridionali.

Mare tra mosso e molto mosso.

Temperature: minime stazionarie, massime in calo.

Costa: min +10/15°C, max +16/19°C

Interno: min +2/11°C, max +12/16°C

Sabato 15 maggio 2021

Per l’intera giornata nuvolosità irregolare sull’intera regione, non si esclude anche qualche fenomeno sparso.

Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali sotto-costa, rinforzi fino a forti al largo.

Mare mosso, fino a molto mosso al largo.

Temperature: in leggero aumento.

Domenica 16 maggio 2021

Molte nubi sul centro-levante con possibili rovesci soprattutto nelle zone interne, tempo generalmente asciutto a ponente con schiarite anche ampie.

Temperature minime in aumento, massime stazionarie.

Ventilazione moderata o forte dai quadranti meridionali.

Mare mosso.