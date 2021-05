Genova – Indagini in corso, a Bolzaneto, per il ritrovamento, davanti all’ingresso del campo nomadi di via Nostra Signora della Guardia, di un volantino neo nazista con una grossa svastica e che contiene una minaccia esplicita alla comunità che vive nella zona.

A segnalare la presenza del volantino sono state le stesse famiglie che abitano nel campo e che hanno diffuso la foto del volantino anche sul locale gruppo social di Bolzaneto

“siamo Sinti del campo di Bolzaneto – hanno scritto sui social – stamattina abbiamo trovato questo manifesto – è davvero assurdo essere nel 2021 ed essere ancora così cattivi e ignoranti, abbiamo chiamato i carabinieri che provvederanno a prelevare le impronte”.

E sulle tracce degli autori del gesto potrebbero già esserci le forze dell’ordine che hanno raccolto al denuncia dei nomadi perché nella zona sono numerose le telecamere di sorveglianza che possono aver ripreso, anche nel solo passaggio, gli autori del gesto.

Immagini che potrebbero inchiodare i neonazisti che hanno scelto di minacciare il campo nomadi con uno squallido richiamo a tempi che si vorrebbero dimenticati e respinti da tutti.

“Abbiamo vinto noi – è scritto sui volantini – a morte zingari maledetti”.