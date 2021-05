Vado Ligure (Savona) – Poteva avere conseguenze peggiori l’incidente che si è verificato ieri sera in via Ciocchi, a Vado Ligure, in provincia di Savona.

Qui intorno alle 19.30, per cause che ancora non sono state chiarite, un furgone che si trovava lungo la strada è finito fuori strada saltando il Guard Rail e andando a sbattere contro un tubo di sfiato della Rete Gas.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Savona che hanno subito messo in sicurezza l’area.

Poco dopo è arrivata sul luogo dell’incidente anche un’Autogru, necessaria per la rimozione del furgone incidentato.

In via Ciocchi sono intervenuti anche i Carabinieri, i sanitari del 118 e i tecnici della Rete Gas per le verifiche del caso.