Genova – Ancora una giornata da dimenticare per la viabilità autostradale ligure.

Complice il maltempo e la presenza di cantieri e restringimenti sulla rete, anche questo nuovo inizio di settimana fa segnare code e rallentamenti sulle principali direttrici nell’intorno di Genova e non solo.

Sulla A7 Milano – Genova si segnalano due chilometri di coda tra Busalla e il bivio con la A12 Genova – Livorno per incidente.

Coda, sempre in direzione di Genova, tra Genova Ovest e Genova Sampierdarena per traffico intenso sulla viabilità ordinaria.

In direzione Milano, invece, code in uscita al casello di Bolzaneto e un chilometro di coda tra Bolzaneto e Busalla per lavori.

Sull’autostrada A10 Genova – Ventimiglia, code per traffico intenso si stanno verificando tra Prà e il bivio con la A7.

Tra Celle Ligure e Savona, in direzione del confine di stato, tre chilometri di coda si sono formati per lavori.

In A12, Genova – Livorno, un chilometro di coda per lavori è segnalato tra Rapallo e Chiavari, in direzione levante.

Coda anche in A26 Genova Voltri – Gravellona Toce, in direzione nord, tra il bivio con la A10 e Masone, sempre per lavori.