Genova – Mamma e figlio travolti sulle strisce pedonali mentre attraversavano la strada. E’ successo in corso Paganini, nell’elegante quartiere di Castelletto.

La donna ed il figlio si trovavano sull’attraversamento quando è sopraggiunta una moto che li ha falciati scaraventando la donna in aria.

La caduta è stata rovinosa e la donna ha battuto la testa a terra riportando una grave contusione cranica.

Sul posto è accorsa l’ambulanza del 118 che l’ha trasferita al pronto soccorso dell’ospedale San Martino in codice rosso, il più grave.

Il figlio è stato invece trasportato all’ospedale Galliera con diverse ferite alle gambe ma le sue condizioni non sarebbero gravi.

Anche il motociclista ha riportato ferite lacero contuse e diverse ecchimosi ed è stato trasferito all’ospedale Galliera.

In corso i rilievo della polizia locale per accertare l’esatta dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità.