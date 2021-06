Ventimiglia – Anche la trasmissione Rai Chi l’ha visto si sta occupando del delicato caso della scomparsa della 14enne di cui non si hanno più notizie dai primi di giugno.

Sofia C. si è allontanata da casa facendo perdere le proprie tracce nella zona del Borgo e da allora non ha più dato notizie di se ai genitori, ormai disperati, e neppure ad amici e parenti.

Non sarebbe la prima volta che la ragazza si allontana da casa ma le assenze sono sempre durate poco mentre questa volta le ricerche durano ormai da diversi giorni senza alcun esito e si teme che possa essere in compagnia di persone senza scrupoli o malintenzionati.

L’appello lanciato ieri sera dalla trasmissione Chi l’ha visto ricorda anche che la ragazzina era vestita con un paio di jeans chiari tagliati nelle ginocchia, top con disegnati alcuni draghi, una giacca Nike nera e bianca e scarpe bianche.

Genitori e autorità invitano a chiamare il 112 per fornire qualunque informazione utile al suo ritrovamento e ricordano che accogliere in casa una minorenne senza il permesso dei familiari potrebbe avere conseguenze gravi.

La speranza è che la giovane si sia allontanata volontariamente e che possa presto tornare rendendosi conto della sofferenza dei genitori che attendono almeno una chiamata per accertare che stia bene e che non si trovi in difficoltà.