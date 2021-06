Genova – Prima ha aspettato di restare l’unico passeggero sul bus e poi ha minacciato la donna alla guida e le ha fatto delle proposte oscene.

Un uomo di 63 anni ubriaco è stato fermato dalla polizia per interruzione di Pubblico Servizio, porto d’armi e molestie sessuali.

L’uomo è salito su di un autobus in piazza Martinez e quando è rimasto l’unico passeggero a bordo ha prima chiesto dei soldi all’autista, una genovese di 29 anni, per poi molestarla con proposte indecenti.

La donna, molto spaventata, ha fermato il mezzo ed è scesa ed il 63enne ne ha approfittato per sedersi al posto di guida per poi azionare a caso alcuni pulsanti tanto da bloccare la ripartenza dell’autobus interrompendo di fatto il servizio

Gli agenti di una volante del Commissariato San Fruttuoso, intervenuti rapidamente in soccorso dell’autista, hanno bloccato il molesto trovandolo anche in possesso di due coltelli a serramanico uno lungo 17 cm l’altro 11.

La bravata del 63enne ha reso necessario anche l’intervento dei tecnici della ditta AMT per far ripartire l’autobus.