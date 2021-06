Imperia – Analisi del sangue su prenotazione telefonica nella Asl 1 imperiese.

L’Asl1 comunica all’utenza che per quanto concernono i prelievi del sangue presso i seguenti centri (Imperia Palasport, Sanremo Palafiori di Corso Garibaldi, Ospedale di Bordighera, Diano Marina, Pieve di Teco e Pontedassio), si potrà prenotare tramite le farmacie o il numero verde Cup all’800938818.

Invece per i pazienti in età pediatrica, oncologici e Centro Prelievi di Ventimiglia, le modalità di prenotazione rimangono invariate.