L’alta pressione non riesce a fermare le infiltrazioni di aria umida che portano sulla Liguria nubi sparse e qualche temporale nelle zone interne, specie giovedì.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Giovedì 17 giugno 2021

Al mattino cielo fosco con nubi sparse alternate a schiarite più probabili ai lati della regione. Nel pomeriggio aperture più convinte lungo le coste, possibilità invece di temporali su alta Val Trebbia, Aveto e Alpi Liguri, meno probabili i temporali sul restante entroterra. Generale attenuazione dei fenomeni in serata.

Venti moderati da est sul golfo, deboli di brezza lungo le coste

Mare poco mosso.

Temperature: Pressoché stazionarie

Costa: min +20/23°C, max +25/28°C

Interno: min +13/17°C, max +24/29°C

Condizioni di disagio fisiologico per afa

Venerdì 18 giugno 2021

Un po’ di nubi basse lungo le coste e qualche velatura in transito, per il resto soleggiato su tutta la regione.

Venti deboli o moderati da sud-est

Mare poco mosso.

Temperature in lieve aumento e condizioni di disagio fisiologico per afa

Sabato 19 giugno 2021

Cielo sereno/lattiginoso per probabile presenza di velature o sabbia in sospensione. Temperature in ulteriore aumento, vento debole.

Condizioni di disagio fisiologico per afa