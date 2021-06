Finale Ligure – Rubano biciclette elettriche per un valore di 10mila euro ad una coppia di turisti tedeschi ma vengono intercettati e denunciati.

Due savonesi di 41 e 32 anni sono finiti nei guai, denunciati per furto dai carabinieri, per aver rubato due bici elettriche di alta gamma a due turisti tedeschi in vacanza in Liguria.

I due avevano lasciato le biciclette legate insieme in zona Caprazoppa ed era scesi a fare il bagno in mare.

I due, a bordo di un furgone, hanno notato la scena ed hanno deciso di rubare le bici caricandole sul mezzo.

Sfortunatamente per loro, però, un passane ha notato la scena ed ha chiamato il 112 raccontando quello che aveva visto e segnalando la targa del mezzo e una sua descrizione.

I carabinieri sono intervenuti con diverse pattuglie e in breve tempo il furgone è stato ritrovato e i due fermati.

Le biciclette sono state subito restituite ai due turisti.