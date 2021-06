Avegno – Un incendio ha completamente distrutto una casa di due piani in frazione Salto, nel comune di Avegno.

Fortunatamente l’abitazione era disabitata al momento del rogo divampato intorno alle 20 di ieri sera.

L’allarme è scattato quando il proprietario, che usava l’edificio per gli attrezzi usati in alcuni terreni della zona, ha visto del fumo nero salire dall’edificio che si trova lungo una mulattiera percorribile praticamente solo a piedi.

I vigili del fuoco hanno raggiunto a fatica l’abitazione e hanno dovuto utilizzare le riserve d’acqua visto che sul posto non è presente la rete idrica ma solo un pozzo.

Dopo alcune ore di lavoro l’incendio è stato domato e la casa è stata bonificata.

In corso le prime indagini per accertare le cause del rogo. I danni sarebbero ingenti.

Fortunatamente non si registrano feriti.