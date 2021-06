Genova – Una passeggiata notturna per via Domenico Chiodo, sulle alture di Genova, per la famigliola di cinghiali ripresa ieri sera da uno dei residenti della zona.

I tre esemplari sono stati avvistati mentre, in fila indiana, percorrevano la strada.

Una presenza oramai consueta non solo nella zona ma anche in diversi quartieri della città dove gli abitanti da tempo fanno i conti con la presenza di questi animali selvatici.

Di seguito il video pubblicato da Guglielmo Pardo e condiviso sul gruppo Facebook “Sei di Genova Castelletto se…”