Genova – I volti di due donne con lo sguardo rivolto in due diverse direzioni. Il murales della memoria, realizzato dagli artisti spagnoli Dourone è stato completato ed attende di essere presentato ufficialmente al pubblico.

L’opera d’arte è stata realizzata sotto il nuovo ponte di Genova e vicino al punto in cui crollò il ponte Morandi, il 14 agosto 2018, uccidendo 43 persone.

I due artisti hanno ritratto due volti femminili che guardano in differenti direzioni per unire il ricordo di quanto tragicamente avvenuto e la speranza che simili tragedie non si ripetano più.