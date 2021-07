Imperia – Una consigliera comunale chiama i carabinieri per far rispettare l’obbligo di indossare le mascherine negli ambienti chiusi e il sindaco Claudio Scajola li “caccia” impedendo di fatto l’esercizio delle loro funzioni.

E’ lo scontro giuridico, oltre che politico, andato in scena durante un’assemblea del consiglio comunale di Imperia e che, quasi certamente, avrà un seguito nelle aule di Giustizia.

Tutto ha origine con le proteste della rappresentante del Movimento 5 Stelle, Maria Nella Ponte che chiede più volte ai “colleghi” presenti in sala di rispettare l’obbligo di legge di indossare le mascherine anti coronavirus durante l’assemblea.

Molti dei consiglieri, infatti – secondo la sua denuncia – non le indossano o lo fanno nel modo sbagliato.

Una presunta violazione delle norme di sicurezza anti covid che spingono la consigliera ad abbandonare l’aula per tutelare la propria salute.

Dopo svariati richiami qualcuno – probabilmente la stessa consigliera – chiama i carabinieri che, diligentemente, arrivano nella sede del consiglio comunale.

La riunione viene sospesa ma il sindaco Marco Scajola ha invitato i militari ad allontanarsi dall’aula sostenendo che la forza pubblica non possa sospendere la riunione.

I carabinieri prendono atto della situazione e tornano sui loro passi e nessuna sanzione viene elevata ai consiglieri che palesemente non indossano la mascherina.

Un “conflitto” di responsabilità e competenze che certamente dovrà essere chiarito poiché è certamente vero che le aule dove si confrontano i rappresentanti eletti dai cittadini dovrebbero essere “intoccabili” ma è pur vero che negare la possibilità ad uno dei rappresentanti dei cittadini di esercitare tale diritto è parimenti grave.

E dunque, come va risolto il “caso”?

E’ più importante il rispetto delle norme di sicurezza sanitaria e il diritto di partecipare alle assemblee dei cittadini eletti o il rispetto della sacralità dell’aula dove i politici si confrontano, discutono e prendono le decisioni?

Probabilmente a stabilirlo sarà un giudice di un Tribunale e intanto le riprese video dell’assemblea comunale sono state acquisite per visionare come si siano svolti i fatti e le modalità di intervento dei carabinieri che, sui social, hanno il pieno sostegno dei commentatori.