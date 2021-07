Genova – Prenderà il via questa sera nella splendida cornice di Villa Serra di Comago il Metal Festival, all’interno dell’Abracadabra Festival che quest’anno giunge alla sua terza edizione e vedrà una due giorni di musica.

Uno scenario suggestivo per il festival che si snoda tra i 9 ettari del parco coi suoi laghetti e le costruzioni neogotiche: un ambiente ideale per la musica rock che quest’anno sarà protagonista sul palco.

Si comincia stasera alle 19 con i Winternius, genovesi nati dalle ceneri dei Sacradis, autori di un black metal potente, con variazioni che vanno verso il trash e l’heavy più classico. La band presenterà dal vivo i brani dell’album “Open the Portal”, edito per Black Tears.

Si proseguirà con i Septem, band spezzina formatasi nel 2003, che propone un genere vario caratterizzato dalle mille influenze che spaziano dai Black Sabbath, ai Queen, Deep Purple, Pantera, Lamb of God e Dream Theather.

Spazio a Il Segno Del Comando, gruppo noto in tutto il mondo capace di costruire nel tempo una fanbase grazie a uno stile unico a metà tra dark rock e metal progressivo. Per l’occasione la band, oltre allo storico repertorio, proporrà alcuni brani nuovi, parte di progetti ancora in fase di realizzazione.

A chiudere la serata saranno i Vanexa, la prima heavy metal band italiana.

Il gruppo savonese per l’occasione presenterà il nuovo album “The Last in Black”, pubblicato per la Black Widow Records.

Il disco sarà disponibile anche in una Limited Edition in vinile e la band sarà a disposizione per firmare le copie.

Il parco sarà aperto dalla mattina e sarà possibile visitare Villa Serra, godendo della bellezza del parco in stile inglese e passeggiando tra gli stand gastronomici, esoterici, medioevali, cartomanzia, dischi e tanto altro.

Il festival, organizzato da Black Widow Records, Nadir Music e Cornucopia Live, aprirà i suoi cancelli dalle 10.

Costo del biglietto d’ingresso al concerto 15,00 €

Villa Serra, Via C. Levi, 2 – Comago (Genova)

Info: blackwidow@blackwidow.it