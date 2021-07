Alta pressione ancora stabile sul Mediterraneo e bel tempo per tutto il fine settimana in Liguria. Nubi in aumento lunedi.

Queste le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Sabato 10 luglio 2021

Bel tempo su tutta la regione. Da segnalare solo un modesto aumento della nuvolosità cumuliforme nelle aree interne nel pomeriggio, in attenuazione in serata.

Venti deboli in regime di brezza

Mare quasi calmo o poco mosso

Temperature: In lieve aumento

Costa: min +19/22°C, max +26/29°C

Interno: min +12/16°C, max +24/29°C

Domenica 11 luglio 2021

Ancora bel tempo ovunque a parte qualche nube di poco conto.

Venti deboli dai quadranti meridionali.

Mare quasi calmo o poco mosso.

Temperature: Stazionarie.

Lunedì 12 luglio 2021

Nubi in parziale aumento sulla regione senza piogge.

Temperature stazionarie.