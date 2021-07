Diano Marina – Ha rischiato grosso il bambino di appena due anni e mezzo che ha rischiato di annegare, questo pomeriggio, nel tratto di mare davanti ad uno stabilimento balneare di Diano Marina, in viale Torino.

Il piccolo è stato soccorso appena in tempo ma respirava a fatica per la presenza di acqua di mare nei piccoli polmoni e sul posto è intervenuto il 118 che ha disposto il trasferimento in elicottero all’ospedale pediatrico Gaslini di Genova.

Le sue condizioni non sarebbero gravi ma i medici hanno deciso di trattenerlo in osservazione per fugare ogni pericolo.

L’annegamento, anche in pochi centimetri d’acqua, è una delle principali cause di morte dei bambini.