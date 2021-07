Genova – Ancora disagi sulle strade genovesi.

L’ultimo in ordine di tempo sta riguardando in questi minuti gli automobilisti che stanno attraversando la zona di Brignole, diretti in Valbisagno.

Lunghe code sono segnalate da via Tolemaide verso la zona interna e il lungofiume.

A causare i disagi il corteo per le vie della città per ricordare i tragici fatti del G8 del luglio 2001 e la manifestazione in piazza Alimonda, sempre per il ventennale del G8

Notizia in aggiornamento