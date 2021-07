Un lento ma costante aumento del numero dei nuovo contagi da coronavirus in Liguria. L’andamento in risalita della diffusione del virus preoccupa il personale sanitario nel timore di una nuova ondata di pandemia.Il numero delle vaccinazioni aumenta di giorno in giorno e le iniziative per incentivarlo sono quotidiane e in programmazione per i prossimi giorni.A registrare la nuova impennata di infezioni il bollettino ufficiale diffuso da Regione Liguria e che fotografa quotidianamente l’emergenza sanitaria della pandemia.