Imperia – E’ stato fermato nella notte l’uoo di 33 anni, residente a Cuneo ma attualmente impegnato come giostraio ad Imperia, accusato di aver preso a sprangate due giovani turisti tedeschi con i quali aveva avuto una lite ieri notte.

L’uomo, con diversi precedenti, è stato fermato dai carabinieri con l’accusa di tentato omicidio per le lesioni gravissime procurate in particolare ad un ragazzo di 17 anni, colpito alla testa con una sbarra di metallo.

L’allarme è scattato la scorsa notte quando alcuni passanti hanno soccorso i due giovani tedeschi nelle vicinanze del Luna Park.

I due hanno raccontato di essere stati aggrediti da un uomo dopo una violenta lite.

Uno dei due è stato ripetutamente colpito alla testa con una spranga ed è stato ricoverato in prognosi riservata al Santa Corona di Pietra Ligure.

I carabinieri sono subito intervenuti individuando il presunto autore dell’aggressione grazie alle registrazioni delle telecamere della zona.

In manette è finito il giostraio che ora dovrà difendersi dall’accusa di tentato omicidio.