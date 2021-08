Genova – “Il Segretario generale della Regione Liguria guadagnerà più del presidente della Repubblica Mattarella”. Lo denuncia Ferruccio Sansa, capogruppo dell’omonimo gruppo consigliare di minoranza in Regione.Secondo Sansa, infatti, il segretario generale scelto dal presidente Giovanni Toti avrà un “trattamento retributivo onnicompensivo” di 291.461 euro mentre – secondo i giornali – il presidente della Repubblica Sergio Mattarella guadagnerebbe 239mila euro.

“Oggi il segretario generale è Pietro Paolo Giampellegrini – denuncia Sansa – braccio destro di Giovanni Toti e avrà un trattemento retributivo di 291.461 euro annuali mentre il presidente della Repubblica italiana Sergio Mattarella, a quanto riportano i giornali guadagna 239mila euro.Possibile?”.

Secondo Sansa sarebbe tutto “scritto in un emendamento che Toti ha presentato ieri in Consiglio Regionale (siamo riusciti a farlo slittare a settembre)”.

Secondo la denuncia del capogruppo in Regione Liguria, infatti, iIl trattamento economico del segretario generale della Regione Liguria sarebbe costituito da 45.260 euro (retribuzione tabellare), 316 euro (vacanza contrattuale) e 84.730 euro (retribuzione di posizione).

“Farebbero 130.308 euro – spiega Sansa – Basta? No. A tale ammontare si aggiunge la maggiorazione del 26 per cento, prevista dalla norma in corso di approvazione, corrispondente a 33.880 euro”.

“Ecco, l’aumentino – prosegue Sansa – se 130mila euro non bastavano, con l’emendamento proposto ieri da Toti se ne aggiungevano altri 33.880.Basta adesso? Nemmeno per sogno. E’ inoltre prevista un’integrazione di euro 49.256… a seguito di misurazione e valutazione positiva della performance. E così siamo già saliti a 213.446 euro. Quasi come Mattarella.