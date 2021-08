Genova – Per accedere ai musei statali della Liguria da venerdì 6 agosto sarà necessario esibire il Green Pass.

Il passaporto verde che attesta l’avvenuta vaccinazione, la guarigione dal Covid-19 o l’esecuzione di un tampone con esito negativo nelle 48 ore precedenti, da venerdì sarà indispensabile per accedere ai musei stati liguri.

Le biglietterie, dunque, chiederanno ai visitatori di esibire il Green Pass, in formato digitale o cartaceo.

Chi si troverà sprovvisto del documento non potrà accedere alle strutture, eccezion fatta per i soggetti esclusi dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti per motivi di salute.

All’interno degli ambienti rimane in vigore l’utilizzo della mascherina e il rispetto del distanziamento fisico.

Di seguito l’elenco dei musei statali della Liguria: