Imperia – Grave incidente, nella notte, sull’autostrada A10 Genova – Ventimiglia. Un’auto e una ambulanza si sono scontrate in circostanze ancora da chiarire nel tratto che va da San Bartolomeo al Mare a Imperia, in direzione del confine con la Francia.

Nell’impatto, molto forte, sono rimaste ferite le 4 persone a bordo dell’ambulanza e le due a bordo dell’auto.

Sul posto sono accorsi i mezzi del 118, la polizia stradale e i vigili del fuoco e i sei feriti sono stati estratti dalle lamiere e affidati alle cure del personale medico e paramedico.

L’incidente è avvenuto intorno alle 4,30 della scorsa notte e sono in corso accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità.

Tutti i feriti sono stati trasportati in codice rosso – il più grave- in diversi ospedali della zona.

L’autostrada A10 Genova – Ventimiglia è rimasta chiusa al traffico a lungo.