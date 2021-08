Genova – Ha incontrato una donna molto avvenente che lo ha convinto a farsi invitare a casa con la promessa di attenzioni molto “particolari” ma poi è stato derubato.

Un pensionato di 85 anni è stato raggirato da una donna incontrata nella zona del Carmine e che lo ha avvicinato con proposte decisamente hard.

L’anziano, forse convinto di poter provare emozioni ormai lontane, si è lasciato convincere e ha invitato la donna nella sua abitazione per una prestazione in cambio di denaro.

Quando la donna è entrata nell’appartamento, però, con la scusa di doversi recare in bagno, ha convinto l’anziano ad attenderla nella camera da letto mentre lei girava nella casa cercando di rubare ogni oggetto di valore a portata di mano.

L’anziano si è accorto solo troppo tardi che la donna lo aveva raggirato ed era fuggita con soldi e alcuni gioielli.