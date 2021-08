Mix di samba zeneixi e brasileiros a sorpresa per Portofino in musica che strizza l’occhio al Brasile e a New Orleans.

Il comune di Portofino presenta il concerto della band Jazz&Saudade Experience venerdì 20 agosto alle 21 in Piazzetta.

La formazione è composta da Alfredo Ferrario (clarinetto), Fabrizio Cattaneo (tromba e filicorno), Alessandra Cabella (voce), Bruno Sartore (pianoforte), Fabrizio Chiacchella (contrabbasso) e Matteo Pinna (batteria).

Accanto a brani strumentali di jazz modern mainstream, Alessandra Cabella canterà in portoghese sulla base della sua ricerca storica e filologica in quest’ambito musicale e poetico, accompagnata da valenti musicisti, anche di livello internazionale: il clarinetto di Alfredo Ferrario e la tromba di Fabrizio Cattaneo non hanno certo bisogno di presentazioni.

Il concerto conterrà inoltre una sorprendente e nuova ricerca linguistico-musicale: un mix (una di vari samba zeneixi-brasileiros, sul gioco delle assonanze linguistiche e musicali di due lingue romanze che s’intrecciano.