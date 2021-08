Ancora passaggio di correnti d’aria più fresca sull’Italia che determinano condizioni di moderata instabilità anche in Liguria.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Mercoledì 25 agosto 2021

Al mattino lungo la fascia costiera cielo generalmente sereno, mentre è atteso qualche addensamento lungo la catena appenninica, in particolare sul centro-ponente; dalla tarda mattinata avremo lo sviluppo di nubi cumuliformi nelle zone interne, e non è da escludere qualche temporale o acquazzone improvviso sulle Alpi Liguri e lungo le vallate appenniniche del centro-levante. Cielo che tornerà sereno ovunque in serata.

Venti al mattino forte tramontana negli sbocchi vallivi tra Genova e Savona e nell’area di Capo Mele, in calo dal pomeriggio. Ventilazione da nord più moderata altrove.

Mare al mattino mare poco mosso sotto-costa, mosso al largo. Dal pomeriggio mare poco mosso ovunque.

Temperature: generalmente stazionarie.

Costa: min +19/23°C, max +28/32°C

Interno: min +12/18°C, max +24/28°C

Giovedì 26 agosto 2021

Tempo stabile e soleggiato lato costa; sviluppo di nubi cumuliformi sulle Alpi Liguri e nelle vallate interne del centro-levante.

Venti a regime di brezze, ma al largo è in rinforzo il Libeccio dal pomeriggio.

Mare poco mosso ma moto ondoso in graduale aumento.

Temperature: stazionarie.

Venerdì 27 agosto 2021

Possibili rovesci sul Levante al mattino, in esaurimento nel corso della mattinata.

Variabile altrove. Dal pomeriggio instabilità in aumento con possibili rovesci o temporali più probabili nelle zone interne.