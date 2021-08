Prè-Saint-Didier – Sono riprese questa mattina all’alba le ricerche di Massimiliano Callori, 72 anni, il genovese dispetso da ieri sulle montagne della Val d’Aosta, nella zona della Val Sapin a Courmayeur.

Dell’uomo si sono perse le tracce ieri e i soccorsi sono scattati non appena i familiari si sono allarmati non vedendolo arrivare a casa.

Massimiliano Callori era andato a cercare funghi ed ha lasciato l’auto sulla strada per il rifugio Bertone.

La vettura è stata ritrovata ma l’uomo risulta avere il cellulare spento da ore e di lui non ci sono tracce.

Callori si trova in Valle d’Aosta per le ferie come moltissimi liguri e le squadre di ricerca lo stanno cercando senza sosta da ieri.

