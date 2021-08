Genova – Un grave incidente stradale si è verificato questa mattina lungo la Statale 35, a Roccatagliata di Neirone, tra Neirone e Torriglia.

Qui, per cause che saranno chiarite nelle prossime ore, un’automobile è finita in un burrone.

A bordo, secondo le prime informazioni, ci sarebbero tre persone, rimaste gravemente ferite.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari del 118 e i Vigili del Fuoco.

Vista la complessità delle operazioni e la fitta vegetazione che circonda la zona in cui è precipitata l’auto, è stato richiesto l’intervento dell’elicottero Drago.

Notizia in aggiornamento