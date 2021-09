Genova – Sono una ventina e sono in gran parte bambini i profughi afghani arrivati ieri sera al Seminario del Righi.

Si tratta di un primo contingente composto da famiglie con bambini in arrivo dal campo di Sanremo e che crescerà nei prossimi giorni, mano a mano che termineranno il periodo di quarantena e verranno vaccinati contro il coronavirus.

Proprio la presenza di tanti bambini ha reso necessaria la gara di solidarietà già in corso da alcuni giorni a Genova, per far avere alle famiglie quanto necessario per i piccoli.

Molte associazioni stanno raccogliendo giochi, lettini e vestiti per le famiglie che hanno perso tutto fuggendo dai fondamentalisti talebani che hanno ripreso il potere in Afghanistan.

(foto Croce Rossa Italiana)