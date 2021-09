Sestri Levante (Genova) – Si è presentato a sostenere l’esame pratico della patente al posto dell’amico ma è stato scoperto e arrestato.

E’ accaduto lo scorso 2 settembre quando gli operatori della Stradale di Genova hanno individuato un 30enne residente a Reggio Emilia che si era presentato in una scuola guida di Sestri Levante per sostenere la pratica della patente, al posto di un connazionale.

L’uomo aveva già superato con esito positivo la prova teorica al posto dell’amico ma gli agenti si erano insospettiti e avevano avviato una serie di accertamenti per smascherare l’inganno.

Hanno quindi atteso il test pratico riuscendo a rintracciare il vero candidato grazie all’acquisizione dei documenti mostrati dall’uomo.

Il 30enne è stato arrestato in flagranza di reato per false attestazioni a pubblico ufficiale, vista anche la presenza di numerosi precedenti specifici e la gravità dovuta ai potenziali rischi relativi alla guida su strada. Per lui anche una denuncia per sostituzione di persona.

Anche il candidato è stato denunciato in concorso per sostituzione di persona.