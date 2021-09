Sanremo – La morte di un’anziana ospite della residenza protetta Casa Serena ha fatto scattare una indagine su richiesta dei familiari che hanno presentato una denuncia per avere informazioni precise sulle circostanze del decesso.

La morte sarebbe avvenuta alle 2 della scorsa notte e tra le ipotesi investigative da accertare c’è anche la possibilità che l’anziana sia rimasta soffocata da una fascia di contenzione utilizzata per impedirle di scendere dal letto e cadere.

Un presidio sanitario posto in essere a seguito di una brutta caduta avvenuta nei giorni scorsi e che avrebbe causato la frattura del femore.

Tutte circostanze che ora saranno accertate dalla polizia che ha raggiunto la struttura del Poggio e che ha prelevato la cartella sanitaria per consegnarla al magistrato che segue il caso e che disporrà l’esame dell’autopsia per chiarire con sicurezza le cause del decesso.

Nel frattempo le indagini accerteranno quanto avvenuto nella casa di riposo e se siano stati rispettati tutti gli standard di sicurezza.