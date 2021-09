Genova – Insieme a due amici, ha infastidito i passeggeri di un treno riprendendoli con il cellulare scorrazzando senza mascherina e senza biglietto mentre in tasca nascondeva un coltello cosiddetto a farfalla e un martelletto frangivetro.

Per questo un minorenne è stato segnalato alla Procura dei minori per porto di oggetti e armi atte a offendere.

Gli agenti della Polfer sono intervenuti su richiesta di un capotreno e hanno controllato tre giovani che a bordo di un treno proveniente da Milano continuavano a importante i viaggiatori.

Due dei tre, ancora minorenni, sono stati accompagnati negli uffici della Polizia perché senza documenti.

Durante il controllo, uno di loro è stato trovato in possesso del coltello di metallo e di un martelletto frangivetro in dotazione ai mezzi di trasporto di cui non ha saputo dare spiegazione.

Questo gli è costato la segnalazione. Prima di essere riaffidati ai genitori, i tre sono stati multati per violazione delle norme anti covid.