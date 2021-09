Genova – Molta paura ma fortunatamente nessun ferito grave nell’incendio divampato nella notte in una palazzina di via Carrara, a Quarto.

Intorno alle 2,30 una donna si è svegliata di soprassalto per il forte odore di bruciato ed ha trovato la casa invasa dal fumo che proveniva dalla cucina.

Fortunatamente è riuscita a mettersi in salvo abbandonando l’abitazione e chiamando i soccorsi.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco e i mezzi del 118 e i pompieri hanno fatto evacuare per precauzione l’intero edificio per poi intervenire nelle operazioni di spegnimento delle fiamme che avevano invaso cucina e camera da letto.

Dopo alcune ore l’incendio è stato spento completamente e sono partite le prime operazioni di bonifica e le indagini per risalire alle cause del rogo.

Fortunatamente non si registrano feriti ma i danni sono ingenti.

(Foto Archivio)