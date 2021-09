La Spezia – Ameglia e Castelnuovo Magra alle prese con violenti temporali che hanno provocato allagamenti e problemi gravi alla popolazione ma nessuna allerta meteo preventiva.

Divampano le polemiche il giorno dopo i violenti temporali che hanno colpito lo spezzino provocando danni e allagamenti di strade, scantinati e sottopassaggi ma anche la parte centrale della Liguria, fortunatamente senza altrettanti danni.

Decine gli interventi dei vigili del fuoco tra Ameglia e Castelnuovo Magra e molti i danni per locali allagati, strade interrotte dagli allagamenti e frane e smottamenti.

Fortunatamente non si registrano feriti ma i danni ci sono e si contano.

Dopo essersi rimboccati le maniche per risolvere i problemi, però, gli abitanti della vasta zona interessata dall’ondata di maltempo si chiedono come mai non sia stata prevista e annunciata la violenta perturbazione che ha colpito l’estremo levante della Liguria.

Nessuna allerta meteo era stata diffusa mentre nei giorni precedenti una allerta arancione (di livello intermedio) è stata annunciata e diffusa senza particolari fenomeni registrati.