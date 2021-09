Genova – E’ una vera e propria corsa contro il tempo quella dei Vigili del Fuoco che da questa mattina presto stanno lavorando per limitare l’incendio che ha distrutto un casolare abbandonato sulle alture di Sestri Ponente e che ora minaccia di propagarsi ai boschi circostanti.

L’allarme è scattato intorno alle 7.00 di questa mattina in via Monte Timone, in una zona compresa tra il monte Gazzo e la discarica di Scarpino.

Ancora sconosciute le cause del rogo che ha distrutto l’edificio e, anche per il vento che questa mattina si è alzato sulla zona, minaccia la vegetazione della zona.

La zona è presidiata dai pompieri che stanno lavorando per limitare ed estinguere il rogo.