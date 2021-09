La Spezia – Era a spasso con il cane per una escursione sul sentiero della palestra verde quando è caduta ed ha battuto la testa.

Oggi in tarda mattinata una squadra dei Vigili del Fuoco della Spezia è intervenuta al Parodi per soccorrere un’escursionista infortunatasi durante una passeggiata.

La signora era in compagnia della figlia e del proprio cane e non riusciva a riprendere il cammino.

Le squadre di soccorso l’hanno immediatamente immobilizzata su una spinale ed una volta posizionata in una barella da sentiero i Vigili del Fuoco l’hanno trasportata a mano fino alla strada principale, per consegnarla al personale sanitario del 118.

Sul posto anche alcuni volontari del soccorso alpino.