Una veloce perturbazione sta interessando la Liguria accompagnata da corrrenti umide che portano nuvole e maltempo. Nella giornata di domenica sono attese piogge e temporali ma già da lunedì le condizioni meteo dovrebbero migliorare.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Sabato 25 settembre 2021

Giornata caratterizzata da nuvolosità diffusa su gran parte della regione. Gli addensamenti più compatti sono attesi tra Imperiese orientale e Genovesato, non si escludono anche dei piovaschi sparsi; mentre delle schiarite interesseranno il resto della regione.

Venti: moderati con rinforzi fino a tesi da est/nord-est sulla costa del ponente, deboli o al più moderati da est/sud-est altrove.

Mari: mosso, localmente molto mosso al largo del settore occidentale.

Temperature: in lieve aumento.

Costa: min 17/22°C, max 23/26°C

Interno: min +4/16°C, max +20/25°C

Domenica 26 settembre 2021

Giornata perturbata: fin dalle prime ore della mattinata rovesci e temporali interesseranno soprattutto il settore centro-orientale, non si escludono fenomeni di forte intensità. Precipitazioni più sporadiche ed in rapido esaurimento a ponente.

Venti moderati con rinforzi fino a forti da sud-est sul centro-levante, da nord a ponente.

Mare mosso, fino a molto mosso sul levante.

Temperature minime stazionarie, massime in calo.

Lunedì 27 settembre 2021

Nuvolosità sparsa sull’intera regione, più compatta a levante dove non si esclude qualche piovasco.

Temperature stazionarie.

Ventilazione prevalentemente debole di direzione variabile.

Mare da mosso a poco mosso.