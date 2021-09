Genova – Anche quest’anno ad ottobre si conferma l’appuntamento globale per la prevenzione del cancro al seno, patologia tumorale più frequente con un trend in crescita con circa 55.000 nuovi casi nel 2020.

Da giovedì 30 settembre al 29 ottobre presso il Poliambulatorio LILT di Via B. Bosco 31/10 sarà possibile sottoporsi ad una visita senologica gratuita, fino ad esaurimento dei posti disponibili.

La Campagna di sensibilizzazione si rivolge in particolar modo a tutte le giovani donne (tra i 25 e i 49 anni) che non hanno mai fatto un controllo al seno e non rientrano ancora nello screening mammografico della ASL.



LILT cerca così di rendere accessibile e portare la prevenzione più vicino alle persone e renderle consapevoli del ruolo fondamentale per la tutela della propria salute. Con la prevenzione è appurato che la mortalità causata dal tumore al seno è in calo: attualmente l’80% dei tumori al seno diagnosticati può guarire a 5 anni dal trattamento, se diagnosticato in tempo.



“La Campagna Nastro Rosa del mese di Ottobre raccoglie come di consueto una serie di iniziative che promuovono l’educazione alla salute e la prevenzione oncologica nella donna – afferma Paolo Sala, Presidente dell’Associazione di Genova – in particolare attraverso la lotta contro il tumore al seno. Quest’anno il nostro sforzo sarà ancora più importante, visto che dal rapporto conclusivo dell’Osservatorio Nazionale Screening sul 2020 si è verificato un ritardo diagnostico per oltre 3 mila tumori al seno, 2700 lesioni al collo dell’utero e quasi 1300 carcinomi del colon-retto. Risulta pertanto fondamentale promuovere con le istituzioni azioni che possano invertire questa pericolosa tendenza, capace viceversa di gravare sulla salute di tantissime donne. LILT – anche attraverso i progetti di ricerca ed i suoi 400 ambulatori territoriali (a Genova siamo in via Bartolomeo Bosco 31/10) si è resa disponibile a collaborare tangibilmente con il SSN per diffondere la cultura della Prevenzione (primaria, secondaria e terziaria) come metodo di vita. Un compito umano per un grande obiettivo: sconfiggere il cancro al seno”.



PROGRAMMA INIZIATIVE DEL MESE ROSA:

ILLUMINAZIONE IN ROSA DEI PRINCIPALI MONUMENTI SIMBOLO DELLA CITTA’



> Venerdì 1 e domenica 31 ottobre – Lanterna di Genova

> Sabato 2 ottobre: fontana di Piazza De Ferrari



TORNEO DI TENNIS BENEFICO – CIRCUITO LILT FOR WOMEN



> Sabato 2 ottobre – TC Genova 1893 (Salita della Misericordia 5)

> Sabato 16 ottobre – Sporting Club Genova (Via Tre Pini)

> Domenica 17 ottobre – Club Cacciatori Il Castellaccio (Via Mura delle Chiappe 44)



LILT IN PIAZZA – VISITE SENOLOGICHE GRATUITE

in collaborazione con Basko e con il prezioso supporto della Croce Bianca Genovese

presso l’ambulatorio mobile che sarà posizionato dalle 9.30 alle 17.30 nel piazzale esterno dei seguenti supermercati:



 Sabato 16 ottobre – Basko Molassana – Via Molassana

 Sabato 23 ottobre – Basko Cornigliano – Via Bertolotti ang. Via Guido Rossa



INCONTRO INFORMATIVO E TAVOLA ROTONDA CON I PROFESSIONISTI “OTTOBRE ROSA: RESTART DI SCREENING E

PREVENZIONE ONCOLOGICA NELLA DONNA” – DIRETTA STREAMING

 Venerdì 22 ottobre – dalle ore 17.30 Sala Liguria di Palazzo Ducale

Partecipazione libera su invito con green pass.



CAMMINATA DIMOSTRATIVA GRATUITA “LILT FOR WOMEN” DI NORDIC WALKING E FITWALKING

 Domenica 24 ottobre ore 10-12 presso i Giardini Gilberto Govi di Punta Vagno – Genova.

Gli istruttori del GSCS Walking daranno la possibilità di provare la pratica delle due discipline di cammino, utili e benefiche nella prevenzione per tutti e adatte anche in particolari condizioni della vita della donna.



PER TUTTO IL MESE

Il CIV Marassi supporta la Campagna Nastro Rosa e nei punti vendita aderenti sarà possibile trovare l’opuscolo e il nastro rosa simbolo della Campagna.

A ulteriore supporto dell’iniziativa il negozio Francesca Abbigliamento Intimo (Via Del Piano 12) devolverà il valore del 5% degli incassi del mese a supporto dell’Associazione.

Capellistore.com desidera sensibilizzare al tema tutte le clienti e sul loro sito per ogni prodotto acquistato nell’area dedicata all’iniziativa, 1 euro verrà devoluto all’Associazione. Ogni ordine on-line effettuato riceverà a casa l’opuscolo informativo LILT e il nastrino rosa simbolo della Campagna.

Il motivo della t-shirt-limited edition 2021 in esclusiva per LILT Genova è stato realizzato dalla nota illustratrice Ilaria Faccioli. E’ possibile richiederla a LILT Genova a fronte di una donazione minima e sostenere così le attività per la lotta al tumore al seno promosse sul territorio.

Visite senologiche gratuite su appuntamento presso il Poliambulatorio di Via B. Bosco 31/10. Le visite presso l’Ambulatorio saranno prenotabili solo sul sito LILT Genova alla pagina web a partire da Lunedì 27 Settembre 2021 fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Per maggiori dettagli sulle iniziative in programma vai su legatumori.genova.it (in continuo aggiornamento)



Per sostenere concretamente la Campagna e le attività di prevenzione oncologica LILT, è possibile fare una donazione sul conto corrente dell’Associazione IBAN: IT41P0503401424000000022390 – causale: NASTRO ROSA





La LILT – Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori – Sezione Provinciale di Genova è un’Associazione di Promozione Sociale che opera senza fini di lucro per la prevenzione oncologica e l’assistenza ai malati.

L’Associazione conta oggi a Genova oltre 4.000 soci e nel Poliambulatorio di Via B. Bosco 31/10 fornisce ogni anno più di 8.000 prestazioni, tra visite ginecologiche e pap test, ecografie transvaginali, mammografie, ecografie mammarie, visite senologiche, visite e mappatura nei, visite urologiche, visite colon retto, visite ed ecografie alla tiroide, consulenze nutrizionali. Educazione alla salute nelle scuole e assistenza ai malati di cancro

e alle loro famiglie sono parte della missione.