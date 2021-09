Genova – 400mila mascherine chirurgiche non a norma sono state intercettate e sequestrate dai funzionari delle Dogane del Porto di Genova.

I funzionari hanno controllato la partita, sdoganata presso la Sezione Operativa Territoriale di Prà, con il supporto del Laboratorio chimico delle Dogane di Roma e hanno potuto accertare che le mascherine non avevano i requisiti minimi di respirabili previsti dalla normativa sui dispositivi medici e potevano essere potenzialmente pericolose per gli utilizzatori perché non avrebbero assicurato una respirazione adeguata.

Il legale rappresentante della società importatrice, con sede nel Lazio, è stato segnalato all’Autorità Giudiziaria che ha disposto il sequestro della merce.