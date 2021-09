Una veloce perturbazione passa a nord delle Alpi, mentre sulla nostra regione continua ad esserci tempo stabile e prevalentemente soleggiato.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Mercoledì 29 settembre 2021

Fino alle prime ore del mattino transito di velature da ovest verso est, ma in mattinata il cielo tornerà sereno ovunque.

Nel pomeriggio cielo sereno o poco nuvoloso quasi ovunque, salvo sviluppo di nubi cumuliformi sull’Appennino centro-orientale con la possibilità di qualche occasionale piovasco. In serata cielo sereno.

Venti moderati da nord al mattino, più deboli e meridionali nel pomeriggio. Al largo e nella zona di Capo Corso venti tesi da sud-oves

Mare poco mosso, ma moto ondoso in aumento dalla sera.

Temperature: stazionarie.

Costa: min 15/19°C, max 24/27°C

Interno: min +8/13°C, max +22/25°C

Giovedì 30 settembre 2021

Cielo in prevalenza sereno al mattino, qualche nube cumuliforme nelle zone interne del ponente e del levante, ma senza fenomeni di rilievo.

Venti moderati da nord

Mare inizialmente mosso, tendente ad essere poco mosso dal pomeriggio.

Temperature in diminuzione di qualche grado le massime nelle zone interne.

Venerdì 1 ottobre 2021

Cielo sereno o poco nuvoloso ad eccezion fatta del versante nord dell’appennino dove fino a metà giornata potrà insistere qualche addensamento, ma senza fenomeni.