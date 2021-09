Genova – Ha perso il controllo dell’auto per cause ancora da accertare e si è capovolta in corso Europa, nella zona di Nervi.

E’ stata estratta dalle lamiere contorte della sua auto la donna che ieri sera è rimasta coinvolta in un grave incidente stradale.

Per cause ancora da verificare ha sbandato con l’auto che si è poi ribaltata finendo con le ruote all’aria.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e l’ambulanza del 118 chiamati da altri automobilisti che hanno assistito alla scena e i pompieri hanno estratto la donna dalla vettura e l’hanno affidata alle cure del personale paramedico.

L’ambulanza del 118 ha trasferito d’urgenza la donna ferita in ospedale mentre la polizia locale ha iniziato le prime indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità.