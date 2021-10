Genova – Grave incidente, ieri sera, in via Berghini, nel quartiere di San Fruttuoso. Forse a causa di un malore o della forte velocità, un giovane ha perso il controllo della sua vettura e si è schiantato contro alcune auto e moto parcheggiate.

Il colpo ha messo in allarme i residenti che hanno subito chiamato i soccorsi.

Sul posto è intervenuta l’ambulanza del 118 e i mezzi delle forze dell’ordine.

Il giovane alla guida è stato estratto dall’auto e affidato alle cure del personale paramedico.

Fortunatamente non ha riportato ferite gravi e non sono rimaste coinvolte altre persone nell’impatto.

Da tempo gli abitanti della zona, come quelli di altre vie collinari di Marassi e Quezzi, lamentano la presenza di mezzi che percorrono le strade a forte velocità.