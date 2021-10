Genova – La ZTL di Nervi continua a far infuriare residenti e commercianti e la cartina, diffusa sui social, raccoglie pochi plausi e molte critiche.

Duecentonovantuno metri di zona a traffico limitato, li hanno misurati i tanti critici sul provvedimento, e tantissime perplessità su una scelta che potrebbe in realtà peggiorare, e molto, la viabilità della zona, specie nelle giornate di intenso flusso turistico.

Autobus dirottati in via Del Commercio, sensi unici che – secondo le critiche “faranno fare giri astrusi per uscire da Nervi” e un sesto semaforo in via Donato Somma per via della nuova viabilità in Campostano.

Critiche anche per la necessità, da parte degli aventi diritto all’accesso alla ZTL, di pagare per i permessi.

E mentre infuriano le polemiche è iniziata la protesta dei commerciani contrari al provvedimento e che in attesa di iniziative più ecclatanti, espongono cartelli nelle vetrine fortemente polemici su un’iniziativa che non sarebbe stata condivisa ma decisa a tavolino da pochi frequentatori del quartiere solo nei fine settimana e da una ristretta cerchia di “superVip” della zona.

(Foto Facebook)