Genova – Dopo un fine settimana spettacolare per il meteo e il caldo, chi arriva dal nord Italia si ritrova in coda sulle principali autostrade che collegano la Liguria con Lombardia e Piemonte e, ancora una volta, a causa dei cantieri.

Code sulla A7 Genova – Milano, tra Busalla e Ronco Scrivia per diversi restringimenti di carreggiata e lavori

Ben 7 chilometri di coda vengono segnalati anche sulla A26 Voltri – Gravellona Toce dall’allacciamento tra la A10 Genova – Ventimiglia e la a26 in direzione nord.

Code anche sulle autostrade che collegano le riviere.

Rallentamenti e incolonnamenti sulla A12 Genova – Livorno tra Recco e l’allacciamento con la A7 Genova – Milano e sulla A10 Genova – Ventimiglia tra Varazze e l’allacciamento con la A26.