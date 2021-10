Sanremo – Non ce l’ha fatta l’anziano di 89 anni caduto ieri sera da una fascia in via Val D’Olivi.

Forse a causa di un malore o di una perdita di equilibrio l’uomo è caduto da un’altezza di alcuni metri battendo violentemente a terra.

Sul posto è accorso il personale del 118 e l’elicottero Grifo del servizio di soccorso aereo ma i medici non sono riusciti a salvare la vita al pensionato che, nella caduta, ha riportato gravi ferite.

Non è escluso neppure che, a causare la caduta, sia stato un malore già fatale per l’anziano.

Sul posto anche i carabinieri che conducono le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità.